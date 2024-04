Patriotyczna wycieczka uczniów sieradzkiej "Dziesiątki" do Warszawy ZDJĘCIA

Na Grobie Nieznanego Żołnierza, którego początki sięgają 2 listopada 1925 roku, dzieci złożyły wiązankę kwiatów. Właśnie 2 listopada 1925 roku pod kolumnadą Pałacu Saskiego w Warszawie złożono prochy nieznanego polskiego żołnierza poległego w roku 1918 w obronie Lwowa. Matka jednego z poległych żołnierzy Jadwiga Zarugiewiczowa, losowo wybrała trumnę na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Trumnę przewieziono następnie do Warszawy tym samym wagonem, którym rok wcześniej przetransportowano ze Szwajcarii do wolnej Polski prochy, zmarłego w roku 1916 Henryka Sienkiewicza.

Nie tylko na stacjach, ale nawet wzdłuż torów kolejowych, którymi przejeżdżał pociąg, klęczeli ludzie: dzieci, młodzież, starsi... . To była wielka manifestacja polskości i radości z odzyskania Ojczyzny. 2 listopada 1925 roku nieznany żołnierz przybył do katedry św. Jana w Warszawie, skąd po mszy św. odbył swą ostatnią drogę na plac Saski, gdzie do dziś spoczywa. Prochy nieznanego żołnierza prezydent RP Stanisław Wojciechowski odznaczył Orderem Virtuti Militari. Dodajmy, ze 22 listopada 1920 roku marszałek Józef Piłsudski odznaczył Orderem Virtuti Militari także Lwów. Pierwszą wartę przy grobie mieli zaszczyt odbyć żołnierze z 36. pułku piechoty. Gdy podeszli do Grobu, zobaczyli napis: "Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę". Grób Nieznanego Żołnierza stał się od wtedy miejscem świętym dla Polaków.