Podniosła uroczystość w Bazylice Mniejszej. Hołd mieszkańców Sieradza, dwie rocznice FOTO

- Ta historyczna świątynia ma ogromne znaczenie dla mieszkańców miasta i regionu - mówił w homilii biskup włocławski. - Dzieje miasta na trwałe wpisały się w historię naszej Ojczyzny. Dziś wchodzimy w ciąg dziejów, ale także tajemnicę ludzkiego życia. Jesteśmy także w dniu,kiedy diecezja włocławska kończy obchody 900-lecia, związanego z nawiedzeniem wszystkich parafii przez ikonę jasnogórską. Powstaje pytanie co poniesiemy dalej w kolejne pokolenia? Nie możemy jednak nie zauważyć w jaki sposób święty Józef do nas przemawia choćby przez teksty liturgiczne. Daje nam przesłanie abyśmy nieustannie zabiegali o zbawienie świata. Oczywiście rodzi się pytanie, co to oznacza konkretnie. Najpierw będzie to oznaczało uporządkowanie naszego myślenia, oczyszczenie tego co nas przytłacza. Dziś wiele mówi się o konieczności takich, czy innych reform w kościele. To wszystko może być prawdą, ale myślę i takie mam przeświadczenie, że wierni oczekują tego aby aby w sposób prosty i piękny wyrażać swoją wiarę. Aby ta wiara miała wpływ na ich życie. Owszem są potrzebne jakieś reformy, może synodalność, ale to wszystko nie ma znaczenia jeśli nie będzie pragnienia zbawienia świata i bliskości z Bogiem. Jeśli nie wrócimy do modlitwy bardzo osobistej, to wszystko inne będzie bardzo sztuczne i nie przyniesie żadnej zmiany w życiu społeczeństwa. Wierzyć, to relacja człowieka z Bogiem, to praktyka życia. Bywa tak, że Pan przyjdzie do nas przez swoje słowo, odpowie nam w naszym sumieniu, poprzez wydarzenia, ale trzeba być otwartym żeby to widzieć. Znaki są dla ludzi wierzących, nie dla tych żeby uwierzyli. Człowiek wierzący potrafi odczytywać boże sygnały.