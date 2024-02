Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Sieradz, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Sieradza

Przeboje karnawałowe zabrzmiały w Złoczewie. To podczas koncertu inaugurującego tegoroczną odsłonę cyklu „Wieczór z muzyką". Zapraszamy do fotorelacji.

Hania Piątkowska z LKS MOSIR Sieradz zdobyła, podczas rozgrywanych we Wrocławiu Halowych Mistrzostwach Polski juniorów młodszych do lat 18, brązowy medal na dystansie 60 metrów. Przy okazji ustanowiła nowy rekord życiowy czasem 7.71.

Rolnicy z powiatu sieradzkiego oraz zduńskowolskiego przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu. Centrum miasta zablokowało około 350 ciągników, które zgromadziły się na placu Wojewódzkim. Potem wyjechały poza miasto do ronda Solidarności Rolników Indywidualnych i jeżdżą do godziny obwodnica Sieradz do ronda Żołnierzy Wyklętych w Smardzewie. Potem wracają do głównego ronda w mieście, czyli Lecha Kaczyńskiego i potem udadzą się do domów. Takiego protestu jeszcze w Sieradzu nie widziano.

Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.