Protest rolników w Sieradzu. Przyjechało koło 350 ciągników ZDJECIA+FILM Dariusz Piekarczyk

Rolnicy z powiatu sieradzkiego oraz zduńskowolskiego przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu. Centrum miasta zablokowało około 350 ciągników, które zgromadziły się na placu Wojewódzkim. Potem wyjechały poza miasto do ronda Solidarności Rolników Indywidualnych i jeżdżą do godziny obwodnica Sieradz do ronda Żołnierzy Wyklętych w Smardzewie. Potem wracają do głównego ronda w mieście, czyli Lecha Kaczyńskiego i potem udadzą się do domów. Takiego protestu jeszcze w Sieradzu nie widziano.