Protest rolników w piątek. Do Sieradza przyjechać ma co najmniej 300 ciągników! Dariusz Piekarczyk

Rolnicy z Sieradza przyłączą się do planowanego na piątek ogólnopolskiego protestu. Do stolicy powiatu przyjechać ma co najmniej 300 traktorów. Zablokują tym samym, lub spowolnią ruch pojazdów w mieście oraz okolicy na kilka godzin. Rolnicy domagają się zniesienia zapisów unijnego Zielonego Ładu, który ich zdaniem blokuje producentów. Kolejnym postulatem jest wstrzymanie importu płodów rolnych z Ukrainy, co ma mieć wpływ na niskie ceny polskich produktów.