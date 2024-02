Sieradz i sieradzanie w latach 70. Koniecznie zobaczcie jak wyglądało miasto ZDJĘCIA

Gorąco zachęcamy do obejrzenia i komentowania fotografii. Jeśli ktoś jest w posiadaniu archiwalnych zdjęć naszego miasta prosimy koniecznie o kontakt.

Do 31 lipca 1975 roku Sieradz miał przewodniczących Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Ostatnim był Jerzy Turbiński (październik 1974 - 31 lipca 1975). Od 1 sierpnia 1975 roku miasto miała już prezydenta, a był nim Józef Szubzda, pełniący ta funkcję do 15 czerwca 1977 roku. Po nim, aż do 19 czerwca 1990 roku prezydentem był Michał Kłos