Skarb ze złotymi monetami z Podłężyc hitem Nocy Muzeów w Sieradzu ZDJĘCIA

W 1991 roku wyorano w Podłężycach resztki garnka, a w nim 152 talary i 3 półtalary, czyli srebrne monety, głównie z terenów Niderlandów Skonfederowanych. Poza tym były okazy z Niderlandów Hiszpańskich, miasta Liege (obecnie Belgia), Francji, Szwajcarii i Sabaudii (kraina we francuskich Alpach). Datowane głównie na XVII w., ale najmłodszy okaz to scudo bianco bite przed 1730 r. i patagon Karola III bity przed 1740 r. Wartość skarbu równała się ówczesnym 614 złotym polskim w srebrze lub 1228 złotym w szelągach miedzianych.

Pierwsza znana wzmianka o Podłężycach pochodzi z 1402 roku. Miejscowość wymieniana jest jako posiadłość Podłęskich herbu Poraj. Podłęscy żyli tu do początku XVII wieku, kiedy to sprzedali Podłężyce w 1615 roku wojewodzie sieradzkiemu Stanisławowi Bykowskiemu. Od połowy XVIII wieku lub początku XIX do 1939 roku właścicielami dóbr byli Stawiscy herbu Gozdawa, z krótką przerwą na początku XX wieku, gdy wieś należała do Kazimierza Walewskiego herbu Kolumna.

Edmund Stawiski, zmarły w 1890 roku, był działaczem społeczno-politycznym, redaktorem Encyklopedii Rolniczej oraz jednym z pionierów naukowej archeologii polskiej, a ponadto jednym z prekursorów sieradzkiego muzeum. Dwór Stawiskich w zdewastowanym obecnie parku został po II wojnie zniszczony.