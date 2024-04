Sobotnia pielgrzymka diecezji włocławskiej na Jasną Górę ZDJĘCIA

Diecezjalna pielgrzymka rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim poprzedniego dnia, z rozważaniem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. Z kolei sobotnie dziękczynienie rozpoczęło nabożeństwo Drogi światła, które poprowadził ks. Ireneusz Świątek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była natomiast msza święta na jasnogórskim szczycie pod przewodnictwem biskupa włocławskiego, a koncelebrowana między innymi przez biskupa seniora Stanisława Gębickiego.

Homilię wygłosił pasterz diecezji włocławskiej, który powiedział między innymi:

- Maryja podtrzymywała wiarę Apostołów, a dziś podtrzymuje naszą wiarę. Wiara jest obecna nie tylko w emocjach, nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim w myśleniu i w działaniu, w codziennej pracy i nieustającej trosce o rozwój wiary.

Na zakończenie biskup włocławski przypomniał słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: - Jeżeli kto ma budzić nasze sumienia do wierności Bogu, Ewangelii, Krzyżowi i Kościołowi w życiu naszym prywatnym, domowym, w wychowaniu dzieci i młodzieży, to właśnie Matka Najświętsza, zawsze wierna, do której tak często wołamy w naszych modlitwach”.