Unikalne zbiory paleontologiczne Muzeum w Sieradzu - otwarcie wystawy ZDJĘCIA

- To kolekcja skamieniałych zwierząt i roślin często sprzed kilkuset milionów przekazana naszemu muzeum przez Kazimierza Łazarskiego – przedwojennego starostę sieradzkiego - mówi Piotr Gutbier, dyrektor sieradzkiej placówki muzealnej.- Eksponaty zostały zebrane w okolicach Sieradza oraz na Jurze Krakowsko – Wieluńskiej.Są wyjątkowe, podobnych nigdzie nie widziałem. Wystawa składa się z ponad 100 eksponatów, które stanowiły i stanowią własność Muzeum Okręgowego. Jest to praktycznie jedyna taka ekspozycja w województwie łódzkim udostępniona do oglądania. Zbiory przechowywano w muzealnych skrzyniach przez ponad 80 lat. Trafiły do nas w pierwszej połowie XX wieku jako dary. Zachęcam gorąco do odwiedzania naszego muzeum, czynne są także inne wystawy, jak choćby obrazów sieradzanina Kasjana Farbisza oraz wycinanki ludowej twórczyń województwa łódzkiego z regionów rawskiego, opoczyńskiego, łowickiego i sieradzkiego.