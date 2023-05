Oblężenie Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Ponad 1000 zwiedzających! ZDJĘCIA

Dużym zainteresowaniem cieszy się ponadto ekspozycja porcelany. W muzeum zjawili się także rekonstruktorzy w historycznych mundurach sprzed 1939. W warzeniu piwa ciekawie opowiada sieradzki pasjonat średniowiecza Michał Szymański. Swoje zbiory prezentuje król sieradzkich kolekcjonerów Arkadiusz Balcerzak. Eksponowano także zabytkowy sprzęt łączności z sieradzkiej jednostki wojskowej. Było co podziwiać.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznej Nocy Muzeów, przyciągnęła do nas prawdziwe tłumy mieszkańców Sieradza i regionu - mówi Piotr Gutbier, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu. - To już kolejna edycja tego przedsięwzięcia, które ma początek w 2006 roku. Staramy się pokazywać to co mamy najładniejszego, najciekawszego i rzeczywiście ludzie byli bardzo zadowoleni. Dzisiaj dużo pokazów, prelekcji, filmów. Króluje porcelana, pokazujemy rzadkie filiżanki, po prostu coś fantastycznego. Dodatkową atrakcją jest skarb srebrnych monet z XVII wieku, wyorane w 1991 roku w podsieradzkiej wsi Podłężyce. Skarb, który robi wrażenie.