Rody nadwarciańskie. Lipińscy i Wojnarowscy. Noce i dnie na nadwarciańskiej ziemi FOTO

- I zapewne kuzyn wskazał Raźniewskim drewniany solidny dom przy Krakowskim Przedmieściu, który kupili - kontynuuje Michał Wojnarowski. - Dom stoi do dziś. Mieszka w nim rodzina Wojtanków. I właśnie w tym domu Raźniewscy zamieszkali. Mieli trzy córki Eleonorę, Bożenę i Jadwigę. Jako, że byli rodziną z tak zwanych wyższych sfer, szybko zapoznali się z Lipińskimi, zacną sieradzką, majętną rodziną. Kazimierzowi, synowi Stanisława wpadła w oko Jadwiga. To była, jakbyśmy to dziś powiedzieli, miłość od pierwszego wejrzenia. Młodzi szybko się pobrali. Ślub był na początku lat dwudziestych. To był taki czas, że panna młoda musiała wnieść posag, najlepiej duży. I Jadwiga wniosła pokaźną sumę. Pieniądze musiały być niemałe, bo Kazimierz wraz z ojcem Stanisławem zdecydowali, że na działce przy ulicy Kościuszki, należącej do rodziny Lipińskich od roku 1910, wybudują zakład mechaniczny. Mechanika fascynowała ich. Stanisław miał już wcześniej warsztat mechaniczny przy obecnej ulicy Krótkiej. Zachodził tam mieszkający nieopodal Ary Szternfeld, mający wtedy kilkanaście lat, i przypatrywał się maszynom. Na działce przy Kościuszki stał jedynie dom murowany. I zaczęła się budowa. Prace postępowały szybko. W połowie lat dwudziestych zakład był gotów. Okazało się, że dziadek trafił z zakładem w dziesiątkę. Robota szła jak marzenie, wytwarzano siewniki, kopaczki i różne maszyny rolnicze. Robiono też u Lipińskiego, pod zamówienie, tokarnie, spawarki. Szło tak dobrze, że pod koniec lat dwudziestych kupili sobie dziadkowie samochód osobowy. To był ford, cóż to było za wydarzenie, auto osobowe w Sieradzu. W mieście było tylko kilka samochodów. Do dziś w archiwum rodzinnym zachowało się zdjęcie forda. Ale prosperita o mało nie doprowadziła do tragedii...