Przegląd tygodnia z 5.11.2023 w Sieradzu. Najważniejsze wydarzenia od 29.10 do 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W Teatrze Miejskim w Sieradzu odbyły się w roku 1987 wybory miss województwa sieradzkiego. Były to jednocześnie eliminacje do Miss Polonia 1987. Startowało 20 kandydatek, między innymi z Sieradza, Wielunia, Łasku, Zduńskiej Woli i Działoszyna. Na widowni wszystkie miejsca były zajęte, a wejściówka kosztowała 700 ówczesnych złotych.

Świat złoczewskiego liceum na kadrach sprzed nawet kilkudziesięciu lat. To kolejna porcja archiwalnych zdjęć zaprezentowanych przez Urząd Miejski w Złoczewie. Zapraszamy do oglądania.

Policjanci z Sieradza zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 31 i 43-lat oraz 32-letnią kobietę, podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pozbawienie wolności i uszkodzenie ciała. Agresorzy w bagażniku samochodu wywieźli do lasu 45-letniego mężczyznę, gdzie go pobili, przywiązali do drzewa i ukradli pieniądze. Podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt.

Poznaliśmy laureatów Wojewódzki Konkurs Produktów Tradycyjnych „Tygiel Smaków 2023” rozstrzygnięty. Do kulinarnej rywalizacji zorganizowanej przez Samorząd Województwa Łódzkiego, przystąpiło blisko 40 producentów. Kto znalazł się w gronie laureatów?

W nocy z czwartku na piątek w okolicach Sieradza ujawniono zwłoki 53-letniej kobiety.