Błońscy z Sieradza: Mariana zamordowali bolszewicy, Walenty bił się pod Lenino ZDJĘCIA

- Nic o nich nie wiadomo, ale nie tylko o nich - kontynuuje opowieść Włodzimierz Błoński . - Pod koniec lat trzydziestych, nawet dokładnie nie wiadomo kiedy, babcia zmarła. I nawet nie wiemy, gdzie jest jej grób. Tę tajemnicę, do własnego grobu, zabrał mój ojciec, który zmarł 5 sierpnia 1991 roku w Warszawie, choć pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Sieradzu. On na początku sierpnia 1991 roku pojechał, po raz drugi w życiu, szukać grobu matki. Był tam wtedy bodajże półtora miesiąca. Wzruszony zadzwonił do mnie i mówi, że znalazł coś, co wszystkich powinno ucieszyć. I wtedy stała się rzecz niesłychana. Podczas rozmowy zasłabł, dostał silnego udaru, w konsekwencji którego zmarł. I tak oto do dziś nie wiem, gdzie jest grób babci. Mam za to w Rosji jakichś krewnych. Jak żył ojciec, to utrzymywali kontakty. Oni uważali ojca za polskiego pana. Nie wybaczyli, że wybrał Polskę.

Na Krymie Lidia Błońska osiadała w Teodozji. To miasto, do niedawna było ukraińskie. Dziś jest pod okupacją rosyjską. Tam też, w roku 1920, na świat przyszedł Walenty. Ojciec naszego rozmówcy wychowywał się w licznej gromadce dzieci. To dlatego, że jego matka wzięła na wychowanie pięcioro osieroconych dzieci.

Jak to z Walentym Błońskim było? To on był najsławniejszy z rodu? Na świat przyszedł 15 marca 1920 roku w Teodozji. Wychowywany był w atmosferze polskości i uwielbienia dla tego, co polskie. Był jednak obywatelem radzieckim. Pod koniec lat 30. zdecydował o wyjeździe z Teodozji. Gdzież mógł pojechać? Oczywiście, że do miasta, gdzie mieszkali rodzice. Tyle tylko, że od 26 stycznia 1924 nie był to już Piotrogród, ale Leningrad - na cześć Włodzimierza Lenina. W mieście nad rzeką Newą odnalazł krewnych, znalazł też pracę, miał bowiem w ręku "papier" ukończenia na Krymie szkoły średniej. W tamtych czasach to było coś. 22 czerwca 1941 Niemcy napadli na Związek Radziecki. Już w lipcu Walenty zostaje żołnierzem Armii Czerwonej.

Niemcy szybko postępują w głąb kraju. Na początku września są już na rogatkach Leningradu. To początek trwającej do końca stycznia 1944 roku blokady miasta. Walenty Błoński brał udział w obronie Leningradu w pierwszych miesiącach.