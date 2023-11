Groby romskie w naszym regionie. Zobaczcie jak wyglądają ZDJĘCIA

Cmentarz przy ul. Sopockiej w Łodzi należy do łódzkiej parafii ewangelicko – augsburskiej. Chowani są tam również katolicy. Jest na nim kilka romskich grobów. Uwagę zwraca okazały grobowiec, z dachem. Na płycie widać grafikę przedstawiającą...audi. Na tle samochodu wyrysowano sylwetkę młodego człowieka. Napis głosi, że to Simon. Miał 21 lat, gdy zmarł. Obok w pięknym grobowcu spoczął 14-letni Rustan i 17-letnia Edyta. To rodzeństwo.

Okazałe romskie grobowce można spotkać także na łódzkim cmentarzu Kurczaki. Między innymi grób, w którym pochowano romskiego króla. W grobowcu przypominającym małą, okrągłą kaplicę spoczął Kwiek Bagon. Zmarł w 1966 roku. Miał wtedy 66 lat

We Wszystkich Świętych przy romskich grobach gromadzi się zawsze bardzo dużo ludzi. Przy niektórych grobach urządzają poczęstunek. Jedzą, piją.