Dwóch mężczyzn, którzy nie stawili się do odbycia kary, zatrzymano w powiecie poddębickim

Zatrzymań dokonali funkcjonariusze komendy w Poddębicach i komisariatu w Uniejowie. - Pierwszego z nich ujęli funkcjonariusze z Uniejowa. Policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów na terenie miasta w sprawie kradzieży - relacjonuje sierżant Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. - W trakcie interwencji pracownik ochrony poprosił mundurowych o pomoc w ujęciu sprawcy następnej zaistniałej kradzieży. Ochroniarz poinformował, że mężczyzna, który dokonał czynu, zdążył już wyjść ze sklepu. Policjanci udali się we wskazanym przez pracownika kierunku i w pobliżu sklepu zastali osobę, której szukali. Mężczyzna podczas rozmowy z policjantami twierdził, że nic nie ukradł. W związku z powyższym, funkcjonariusze udali się z 31-latkiem do sklepu, celem wyjaśnienia tej sytuacji. Tam przejrzano zapis z monitoringu. Okazało się, że osoba, która zdjęła z półki kilka butelek z alkoholem a następnie pozostawiła w innym miejscu, była bardzo podobnie ubrana do mężczyzny, wobec którego przeprowadzono interwencję. Mężczyzna został wylegitymowany. Okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim celem odbycia kary 30 dni pozbawienia wolności. Mężczyznę niezwłocznie zatrzymano.