Wywieźli mężczyznę do lasu, przywiązali do drzewa, pobili i ukradli pieniądze!

- 30 października w godzinach rannych dyżurny policji otrzymał zgłoszenie od świadka, który twierdził, że do jego domu przyszedł pobity mężczyzna prosząc go o pomoc - mówi asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Na wskazane miejsce udali się policjanci, którzy zastali tam 45-letniego mieszkańca Sieradza, posiadającego obrażenia ciała. Jak wynikało z jego relacji, dzień wcześniej w godzinach popołudniowych pod jego mieszkanie podjechała oplem znana mu kobieta oraz jej dwóch znajomych. Po krótkiej rozmowie zmusili go, aby wszedł do bagażnika samochodu. Pokrzywdzony ze strachu, wykonał ich polecenie. Po kilku minutach jazdy, zatrzymali auto w kompleksie leśnym. Tam kazali mu wyjść z bagażnika. Następnie zdjęli z niego ubranie, które wyrzucili w pobliskie pole. Potem zaczęli go bić. Jeden z napastników uderzał go pałką teleskopową, pozostali agresorzy bili i kopali. Wcześniej wyjęli z jego odzieży portfel, w którym było kilkaset złotych. Następnie linką przywiązali mężczyznę do drzewa i odjechali. Pokrzywdzony twierdził, że prawdopodobnie stracił przytomność, gdyż kiedy się ocknął było już ciemno. Po jakimś czasie udało mu się oswobodzić. Idąc polną drogą w pewnym momencie zauważył zabudowania. Wszedł na jedną z posesji i opowiedział właścicielowi o tym co się wydarzyło, jednocześnie prosząc go o pomoc. Mężczyzna zaalarmował policję. Na miejsce wezwana była również karetka pogotowia, która przewiozła poszkodowanego do szpitala. Doznane obrażenia nie zagrażały na szczęście życiu mężczyzny. Sprawą zajęli się śledczy i kryminalni z sieradzkiej komendy. Wspierali ich kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a czynności nadzorował Prokurator Rejonowy w Sieradzu. Policjanci szybko ustalili personalia agresorów, byli to mężczyźni w wieku 31 i 43-lat oraz 32-letnia kobieta, partnerka młodszego z nich. Funkcjonariusze ustalili również, gdzie mogą przebywać. Pojechali do miejsca pracy 32-latki, gdzie zastali ją wraz z konkubentem. Oboje zostali zatrzymani. Zabezpieczono również samochód marki Opel, którego właścicielem była kobieta. Ponadto kryminalni ustali, że trzeci z napastników prawdopodobnie wyjechał z miejsca pracy w kierunku Zduńskiej Woli. Na ulicy Sienkiewicza policjanci zatrzymali auto, którym kierował wspomniany 43-latek. Mężczyzna również został zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanym prokuratorskich zarzutów rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pobawienia wolności oraz uszkodzenia ciała. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora Rejonowego w Sieradzu i zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt. Straszy z mężczyzn w przeszłości był notowany przez policję. Za dokonane przestępstwa grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.