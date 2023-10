Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Sieradzu. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prezentujemy osoby poszukiwane przez policję z Wielunia, Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Pajęczna i Wieruszowa za uchylanie się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Rozpoznajesz kogoś? Zgłoś to policji!

Znowu przegrali! Po raz trzeci z rzędu piłkarze trzecioligowej Warty Sieradz zeszli pokonani z boiska w meczu o ligowe punkty. Tym razem ulegli w sobotnie popołudnie na stadionie MOSiR Jagiellonii II Białystok 0:1 (0:1). To pierwsza w historii wygrana "Jagi" II w Sieradzu.

To wielki dzień nie tylko dla Warty i całej gminy, ale także powiatu sieradzkiego. W sobotę otwarto oficjalnie w stolicy gminy halę sportową jak marzenie. To przepiękny, funkcjonalny obiekt, który służył będzie nie tylko sportowcom. Kosztowała 5 876 509,00 zł, a dofinansowanie wyniosło aż 2 388 800,00 złotych. Inwestycja powstała w ramach programu ,,Sportowa Polska’’ w ramach dofinansowania otrzymanego z Ministerstwo Sportu i Turystyki

W miejscowości Zapole doszło w sobotnie popołudnie do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba została ranna i trafiła do sieradzkiego szpitala.

Rozpoczął się Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła, czyli Light.Move.Festival. To największy festiwal światła w Polsce i jeden z większych w Europie. Zobaczcie ZDJĘCIA z pierwszego dnia.

Do walki o udział w finale Eurowizji zgłosił się Marcin Maciejczak. Młody wokalista z naszego regionu zapowiedział, że przygotowuje już piosenki-propozycje skomponowane z myślą o konkursie. Byłby to kolejny etap w karierze finalisty The Voice Kids. Zobacz jaką metamorfozę przeszedł na przestrzeni lat.

List gończy za klerowcą bmw biorącym udział w wypadku na A1 w Sierosławiu pod Piotrkowem. Prokuratura upubliczniła wizerunek Sebastiana Majtczaka. W czwartek zapadła decyzja o postawieniu zarzutu kierującemu bmw, ale żeby to zrobić należy doprowadzić go do prokuratury. Nie ma pewności, czy mężczyzna nie wyjechał z Polski