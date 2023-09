Kto może niech pomaga! Wielka akcja dla Pawła Nowakowskiego!

Jej pierwsza odsłona już w najbliższą sobotę (30 września). Podczas otwarcia hali sportowej w Warcie czynne będzie stoisko z ciastem. Dochód ze sprzedaży przekazany zostanie na rehabilitację sportowca. Organizatorzy akcji zachęcają wszystkich aby piec ciasta.

-Tym razem możemy pomóc Pawłowi Nowakowskiemu, mieszkańcowi Łabędzi - mówi jedna z organizatorek akcji. - Ten młody człowiek podczas meczu utracił przytomność i do tej pory jej nie odzyskał. Rehabilitacja jest konieczna i kosztowna ale jak wiemy " Razem możemy wiele" i zrobimy to. Pierwsza okazja trafia się już w sobotę, gdzie zaopatrzymy stoisko z ciastem wystawione w Warcie podczas otwarcia hali sportowej. Dołączycie do naszej akcji.