W Woli Będkowskiej płonęła sterta! To kolejny nocny pożar. Grasuje podpalacz? FOTO

Przypominamy, że 28-letni Kamil K. ze wsi Wiertelaki oraz o cztery lata młodszy Witold Sz. z Braszewic (pow. sieradzki) dokonali kilku podpaleń w sierpniu i wrześniu zeszłego roku na terenie gminy gminy Brąszewice, czyniąc tym duże straty. Mieszkańcy gminy Brąszewic żyli w tym czasie w permanentnym strachu. Największy pożar piromani spowodowali w nocy z 8 na 9 sierpnia w miejscowości Kamieniki, podpalając pryzmy składowanego drzewa.

- Podpalałem, to czułem się szczęśliwy, ale nie robiłem tego na złość - wyjaśniał Kamil K., we wcześniej złożonych zeznaniach. - Nie robiłem tego na złość. Jeśli zaś chodzi o podpalenia, to razem ustalaliśmy, gdzie będziemy robić