Piotrowiczowie: Antoni służył na ORP Piłsudski, Franciszka zamordowali Niemcy FOTO

- Urząd Bezpieczeństwa coś tam znalazł na dziadka - wtrąca Michał Piotrowicz. - Z tego co mówił ojciec chodziło o wojenną działalność konspiracyjną. Aresztowali go i przewieźli do Łodzi. Był przesłuchiwany i więziony w gmachu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi, na czele którego stał Mieczysław Moczar. Długo nie wracał. Babcia chodziła do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Sieradzu, przy obecnej ulicy POW 27, dowiadywać się co z mężem. Chodziła, wypytywała i odsyłali ją z kwitkiem. Rozkładali ręce mówiąc, że nic nie wiedzą. Syna zabrali jej za to ze szkoły i jako dziecko z tak zwanym wilczym biletem, wysłali na roczny obóz pracy. To był taki obóz resocjalizacyjny dla dzieci wrogów ludu. Z czasem babcia przestała chodzić, bo dotarło do niej, że mąż nie żyje. Nie przestała jednak szukać. W owo szukanie włączyła się cała rodzina i dopięliśmy swego. - To był rok 1972, może 1973 - szuka w pamięci pani Zofia. - Już wtedy wiedzieliśmy, że pochowany jest w zbiorowej mogile na łódzkim cmentarzu na Dołach. Była ekshumacja. Zwłoki rozpoznaliśmy po charakterystycznym kapeluszu, który przetrwał w ziemi tyle lat. Jakżesz wtedy odetchnęliśmy, a zwłaszcza mąż.