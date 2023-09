Hala sportowa z której dumna jest Warta i cały region! Oficjalnie otwarta! ZDJĘCIA

Gospodarzami uroczystości byli burmistrz miasta i gminy Warta Krystian Krogulecki oraz przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Kopacki. Nie mogło zabraknąć starosty powiatu sieradzkiego Mariusza Bądziora. Byli także posłowie na Sejm RP Marek Matuszewski i Piotr Polak, a także Krzysztof Ciebiada, który zasiadał w ławach sejmowych w poprzedniej kadencji, ale ubiega się o kolejną. Gościem specjalnym był natomiast mistrz Europy z 2009 roku, znany siatkarz Piotr Gruszka.

Uroczystość uświetniły występy dzieci z warckich szkół, ale także miejscowa orkiestra dęta. Po oficjalnej części przyszedł czas na sportowe zmagania, które potrwają do późnych godzin. Halę poświęcił ks. kanonik Eugeniusz Budkowski, proboszcz parafii św. Mikołaja w Warcie.

- To dla nas wyjątkowy moment - mówił Krystian Krogulecki, burmistrz Warty. - Marzyliśmy o takiej hali sportowej i w końcu marzenia się spełniły, choć po drodze nie brakowało przeszkód, bo to pandemia, wojna na Ukrainie, rosnące koszty, ale udało się doprowadzić inwestycję do końca. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rządowe dofinansowanie. Dziś jestem dumny i szczęśliwy, że w Warcie powstał obiekt, który będzie służył nam wszystkim.