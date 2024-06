Przegląd prasy z tygodnia 9.06.2024. Co działo się w Sieradzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Fatalne, wstydliwe wręcz zakończenie sezonu wykonaniu piłkarzy Warty Sieradz. Trzecioligowcy udaną rundę wiosenną zakończyli dającą wiele do myślenia porażką na swoim stadionie z broniącą się przed spadkiem Mławianką Mława 0:2 (0:0)! Był to też pożegnalny mecz bramkarza Kamila Miazka, który w nowym sezonie będzie grał w Starze Starachowice, także trzecioligowej drużynie prowadzonej przez Przemysława Cecherza, byłego szkoleniowca sieradzan.

Na placu Teatralnym w Sieradzu trwa Jarmark Urszulański, którego głównym organizatorem jest klasztor tegoż zgromadzania. Na placu rozłożyły się różnorakie stoiska.Na scenie, co i rusz pojawiają się nowi wykonawcy. Jarmark uroczyście otworzyła matka przełożona sieradzkiego zgromadzenia siostra Anna Papierz oraz prezydent miasta Paweł Osiewała.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To hit! Po raz pierwszy światło dzienne oglądają zdjęcia pochodzące z archiwum Andrzeja Kałuziaka. Wykonał je, jego nieżyjący już brat Andrzej. Dziękujemy za udostępnienie unikalnych fotografii.

Piątek do dzień odpustu w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Jaworowe w Sieradzu. To największa w naszym regionie parafia, licząca około 15 tysięcy wiernych, której proboszczem jest ksiądz prałat Mirosław Miłek. Podczas popołudniowej mszy świętej 70 młodym osobom sakramentu bierzmowania udzielił biskup diecezji włocławskiej Krzysztof Wętkowski.

Siostra Gabriela Wójcik odchodzi z sieradzkiego klasztoru urszulanek. Lubiana przez wiernych naszego regionu zakonnica przenosi się od 1 lipca do Rzymu.

Trwa Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Do akcji tradycyjnie włączyła się Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu. Wierszyków czy krótkich opowiadań w interpretacji zaproszonych gości wysłuchało kilkadziesiąt sieradzkich przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas podstawówek.

Miss Polonia 2024. Finał 95. edycji konkursu Miss Polonia zbliża się wielkimi krokami. Gala odbędzie się już pod koniec czerwca, dlatego na początku miesiąca, podczas uroczystej konferencji w ROXX Warsaw, oficjalnie przedstawiono 24 finalistki tegorocznej edycji. Wśród nich znajdują się cztery reprezentantki województwa mazowieckiego. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii i poznać kandydatki rywalizujące o tytuł najpiękniejszej Polki.

Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury wielkimi krokami zbliża się do końca. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to prace tej sztandarowej obecnie inwestycji w mieście powinny zakończyć się w lipcu. Nowy budynek SCK powstaje pomiędzy ul. Warszawską i placem przed Teatrem Miejskim. Jego koszt to ponad 18 mln zł.

Kobieca energia nie zna granic i nic jej nie zatrzyma – przekonaliśmy się o tym podczas spotkania z laureatkami plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2024. Panie zaprosiliśmy do udziału w Forum Kobiecości, jakie zorganizowaliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282 we wtorek, 4 czerwca 2024.

Prezentujemy unikalne zdjęcia z uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1, czyli popularnej "Jedynce". Zdjęcia w roku 1963 wykonał nieżyjący już Janusz Kałuziak.