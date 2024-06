Belka Ekspress na Zielonym Ryneczku w Sieradzu ZDJĘCIA

W konferencji prasowej z lokalnymi mediami udział wziął ubiegający się o reelekcję eurodeputowany Marek Belka, będący liderem listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego. Wraz z nim byli między innymi poseł na Sejm RP Tomasz Trela, wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski, Iwona Kaźmierska-Małyska, kandydatka Lewicy do Parlamentu oraz Arkadiusza Andrzejczak, sternik Lewicy w naszym regionie i jednocześnie szef sztabu wyborczego Marka Belki.

Marek Belka zachęcał do udział w wyborach, ale także uwypuklił korzyści jakie czerpie nasz kraj z członkostwa w UE.

- Na każdym kroku dotyka nas Unia Europejska - mówił Marek Belka. - Nawet w takich sprawach codziennych, których nie dostrzegamy. Jak choćby komórka. Dziś możemy dzwonić niemalże za darmo ze wszystkich państw członkowskich. Inaczej jest choćby ze Szwajcarią czy Ukrainą. Jest to za sprawą skutecznej akcji Unii w stosunku do firm teleinformatycznych. Inna sprawa. Sprzęt elektrotechniczny. Niedawno uchwaliliśmy w Parlamencie Europejskim muszą zapewnić do wszystkich sprzętów jedną ładowarkę. Jeszcze inna rzecz. Kupując choćby lodówkę dostajemy pięć lat gwarancji i kiedy się po tym czasie zepsuje, to nie opłaca się naprawiać, bo brak części. Uchwaliliśmy, że producenci muszą takowe części jednak mieć.