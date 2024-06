Letni kiermasz Stowarzyszenia Mruczychata w Sieradzu. Społecznicy zbierali pieniądze na działalność na rzecz porzuconych kotów ZDJĘCIA

- To trzy moje „tymczasy”. Stały się wielką atrakcją naszego kiermaszu, ale w pierwszym rzędzie to beneficjenci naszych działań – podkreśla Anna Czyżak, wiceprezes Stowarzyszenia Mruczychata. - Chcieliśmy pokazać wszystkim, na co faktycznie zbieramy pieniądze. Pokazać, że to prawdziwe kociaki, żywe istoty, które potrzebują naszej pomocy.

Ron, Ela i Malina to sześciotygodniowe maluchy, które niedawno trafiły do tymczasowego domu prowadzonego przez Mruczychatę. - Były w kiepskim stanie, były zasmarkane, mało jadły. Trafiły do mnie z domu, w którym nie poradzono sobie z opieką nad nimi i ich mamą, która sama była chora i przeniosła wszystko na maluchy. Nie ma co kryć. Gdyby nie my, pewnie by nie przetrwały – nie kryje Anna Czyżak.

Obecnie pod opieką Mruczychaty znajduje się 10 porzuconych kotów, od początku roku przewinęło się ich dużo więcej i nie wszystkim udało się wygrać walkę o życie. - Tylko u mnie odeszły trzy takie maluchy i nie jest to doświadczenie, którego bym życzyła komukolwiek. To strasznie boli, gdy nie jest się w stanie uratować życia – dodaje. - Kiermasz, przy takim obłożeniu, to dla nas wielkie wsparcie. Pozwala zapewnić karmę na 2-3 miesiące dla naszych podopiecznych. Nie dostajemy żadnych dofinansowań, utrzymujemy się właśnie z kiermaszu, Targowiska Mruczychaty prowadzonego na facebooku i z 1,5 procenta zbieranego przez KRS Fundacji Sedeka. Gdyby nie nasi sympatycy, nie mielibyśmy szansy na pomoc kotom. Kiermasz już się wpisał więc na stałe w nasze działania, a my zakotwiczyłyśmy w to miejsce pod schodami w Dekadzie, liczymy więc na nieustanne wsparcie – zachęca Anna Czyżak.

Targowisko Mruczychaty prowadzone jest TUTAJ. KLIKNIJ W LINK.