Plac Teatralny pęka w szwach. Trwa Jarmark Urszulański, więc przybywajcie! ZDJĘCIA

Można także zwiedzić klasztor, ale i pokosztować klasztornych specjałów. Jednodniową galerię obrazów otworzył sieradzki mistrz Cezary Zbrojewski. Straż Miejska bezpłatnie znakuje rowery.

- Już po raz 16 spotykamy się na Jarmarku Urszulańskim - mówi siostra Anna Papierz. - Święta Urszula Ledóchowska jest patronką Sieradz i czuwa nad nami. Jarmark, to taki czas radości, a z drugiej strony warto pamiętać, że zrodził się on z potrzeby renowacji klasztoru i na stałe wpisał się w kalendarz imprez Sieradza. To też taka drobna cegiełka, abyśmy mogły dalej odbudowywać, restaurować i troszczyć się o piękno perełki Sieradza, bo taką jest nasz klasztor.Można zwiedzić tego dnia nasz klasztor z przewodnikiem, który opowie, jakie ciekaw rzeźby, obrazy są u nas. Jedna z sióstr oprowadzi także po naszym muzeum, gdzie mamy zachowane naczynia liturgiczne i inne sprzęty z czasów dominikańskich, a także z naszej obecności urszulańskiej w mieście i regionie. Zawsze są duże grupy przychodzące zwiedzać klasztor.