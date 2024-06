Tłumy na festynie "Dziesiątki" .Zabrakło losów, sprzedano wszystkie obrazy FOTO

- Dzisiejszym festynem rozpoczynamy rok jubileuszu 40-lecia naszej szkoły - mówi Helena Rajewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10. - Festyn to inicjatywa grona pedagogicznego, ale rodzice naprawdę mocno nas wspomogli. Zespół odpowiedzialny za organizację festynu pracował około miesiąca. Dochód z festynu przeznaczony zostanie na utworzenie w naszej szkole strefy relaksu dla uczniów, czyli takie przestrzeni odpoczynku, rozmowy, spędzenia przerwy w miłym otoczeniu. To innowacyjne przedsięwzięcie w naszym regionie. Wygospodarowaliśmy na to specjalne miejsce. Dodam, że główny akcent obchodów, to uroczystość w sali gimnastycznej, a planujemy ją w połowie października.