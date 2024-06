Siostra Gabriela Wójcik odchodzi z sieradzkiego klasztoru. Idzie do Rzymu ZDJĘCIA

Siostra Gabriela w roku 1998 wstąpiła do zgromadzenia urszulanek właśnie do Sieradza. To odbywała nowicjat, a po jego zakończeniu była tutaj od roku 2000 do 2003. Następnie od 2008 do dziś. W klasztorze miała pod opieką zakrystię, podczas festynów urszulańskich wypiekała wyborne gofry. Przygotowywała przepiękne palmy wielkanocne. Krótko mówiąc - osoba wielu talentów.

- Przez te wszystkie lata Sieradz był moim domem - mówi. - Zawsze czułam się tutaj dobrze, poznałam wielu wspaniałych ludzi, których zabieram z sobą w sercu do Rzymu. O wszystkich będę pamiętać w modlitwie.

Znam siostrę Gabrielę od wielu lat - do pogodna, ciepła, ale i wesoła osoba. Często widywałem ją jeżdżącą po Sieradzu rowerem... . Cóż, rower w Sieradzu zostaje, a siostra do Rzymu. takie to koleje zakonnego życia. Powodzenia siostro!