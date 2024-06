Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury na finiszu! Tak wygląda budynek wewnątrz FOTO Dariusz Piekarczyk

Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury wielkimi krokami zbliża się do końca. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to prace tej sztandarowej obecnie inwestycji w mieście powinny zakończyć się w lipcu. Nowy budynek SCK powstaje pomiędzy ul. Warszawską i placem przed Teatrem Miejskim. Jego koszt to ponad 18 mln zł.