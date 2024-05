Przegląd tygodnia z 19.05.2024 w Sieradzu. Najważniejsze wydarzenia od 12.05 do 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sieradza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.05 a 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Noc Muzeów w Sieradzu to strzał w 10! Tłumy ludzi w BWA i Muzeum Okręgowym FOTO”?

Przegląd tygodnia: Sieradz, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Noc Muzeów w Sieradzu to strzał w 10! Tłumy ludzi w BWA i Muzeum Okręgowym FOTO W Sieradzu od godziny 17 trwa Noc Muzeów. Już pierwsze godziny pokazały, że to strzał w 10, a takie inicjatywy spokojnie mogłyby być organizowane co najmniej dwa razy w roku. To dlatego, że przez Muzeum Okręgowe, któremu szefuje Piotr Gutbier oraz Biuro Wystaw Artystycznych, którego dyrektorem jest Tomasz Oszczęda przewijają się prawdziwe tłumy zwiedzających. 📢 Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Łęczycy. Uhonorowano prawie 120 osób ZDJĘCIA Każdego dnia ryzykują życie dbając o nasze bezpieczeństwo. W Łęczycy odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Na uroczystość zaproszono ponad 500 gości. Tradycyjnie już wręczono odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

📢 Droga wojewódzka Sieradz-Burzenin po remoncie, ale pobocza już zniszczone. Czy to efekt fuszerki? Zarządca zaprzecza. Kiedy naprawa? ZDJĘCIA Na drodze wojewódzkiej z Sieradza do Burzenina ledwo co położono nową nawierzchnię, a pobocza w kilku miejscach już zostały całkowicie zniszczone. Czy to efekt fuszerki? Kiedy można spodziewać się naprawy i kto poniesie jej koszty?

Tygodniowa prasówka 19.05.2024: 12.05-18.05.2024 Sieradz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Możliwe burze w powiecie sieradzkim. Jakie szczegóły prognozy? Przed burzami w powiecie sieradzkim w sobotnie popołudnie przestrzegają służby zarządzania kryzysowego. Możliwe są silne opady deszczu, a nawet mały grad. Jakie szczegóły?

📢 Sieradz pamięta. 80 lat temu Polacy zdobyli klasztor Monte Cassino ZDJĘCIA 80 lat temu żołnierze 2. Korpusu zdobyli klasztor Monte Cassino, broniony zaciekle przez Niemców. Otworzyli tym samym aliantom drogę do Rzymu, który wojska sojusznicze zajęły praktycznie bez walki 6 czerwca. Przy tablicy poświęconej "Żołnierzom walczącym o niepodległą Polskę", która znajduje się na placu przed kościołem garnizonowym przy ul. Kościuszki stanęła z tej okazji warta honorowa żołnierzy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Kwiaty składali prezydent Sieradza Paweł Osiewała, dowódca jednostki płk Wojciech Daniłowski oraz weterani oraz harcerze i mieszkańcy miasta. 📢 Sieradzki "Żeromski" współpracuje z greckimi uczniami z Liceum Korinos ZDJĘCIA Uczniowie sieradzkiego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego współpracują z greckimi uczniami z Liceum Korinos, z którymi realizują wspólnie projekt przyrodniczy.

📢 Gmina Błaszki. Wioska Woja w Wojkowie już jest! ZDJĘCIA Dobiegły końca prace związane z doposażeniem istniejącej bazy rekreacyjnej „Wioski Woja” w Wojkowie w gminie Błaszki. 📢 Powiatowy Dzień Strażaka w Sieradzu. Odznaczenia, awanse, święcenie pojazdów ZDJĘCIA Strażacy zawodowi oraz ochotnicy z naszego regionu świętują. Na placu przed straźnicą Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu miała miejsce w piątek uroczystość z okazji ich święta. Wzięli w niej udział między innymi Dorota Ryl, sieradzanka i jednocześnie wojewoda łódzka, posłowie na Sejm RP Jolanta Zięba-Gzik oraz Piotr Polak, starosta sieradzki Mariusz Bądzior i wicestarosta Konrad Wilczyński, ale także burmistrzowie Błaszek Piotr Śwoderski oraz Warty Krystian Krogulecki, byli także wójtowie z okolicznych gmin i samorządowcy. 📢 Przejdą lata i wieki przeminą.Kanonier Barwaśny z Woźnik bił się pod Monte CassinoFOT 80 lat temu żołnierze 2. Korpusu gen. Władysława Andersa zdobyli, po krwawej bitwie, klasztor Monte Cassino. Przed południem 18 maja na teren ruin klasztornych wkroczyli żołnierze 12. Pułku Ułanów Podolskich ppor. Kazimierza Gurbiela, których zadaniem było oczyszczenie wzgórza z resztek niemieckich spadochroniarzy. Za to w samo południe na gruzach klasztoru Monte Cassino plutonowy Emil Czech odegrał Hejnał Mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy. Około 14 do klasztoru weszła grupa szturmowa ppor. Adama Lorenza, która zawiesiła na ruinach polską flagę narodową. Wkrótce nad klasztor nadleciał amerykański myśliwiec, który zrzucił wiązankę róż.

📢 Uczniowie z Warty na obozie szkoleniowym Akademii Wymiaru Sprawiedliwości ZDJĘCIA Grupa uczniów klasy drugiej Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie o profilu mundurowo-policyjnym brała udział w obozie szkoleniowym na Kampusie Mundurowym Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. 📢 Kilkuset księży w Bazylice Mniejszej w Sieradzu. Przewodniczył kardynał z Gwinei ZDJĘCIA Historyczne wydarzenie w Bazylice Mniejszej w Sieradzu. W czwartek pielgrzymowało do tutejszej prastarej świątyni, która jest także Sanktuarium św. Józefa Diecezji Włocławskiej, kilkuset księży i zakonników oraz zakonnice. To diecezjalna pielgrzymka. Kustoszem i jednocześnie proboszczem jest tu ks. infułat Marian Bronikowski. 📢 Najlepszy chirurg w Łódzkiem. Zobacz TOP 20 specjalistów polecanych przez użytkowników portalu znanylekarz.pl Konsultacje, drobne zabiegi, ale też poważne operacje - tym na co dzień zajmują się chirurdzy. Z pomocy chirurgów równie często co dorośli, korzystają też dzieci. Warto znaleźć takiego specjalistę, którego będziemy darzyć zaufaniem, w końcu to od ich umiejętności często zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Zobacz listę najlepiej ocenianych chirurgów w województwie łódzkim w serwisie Znanylekarz.pl.

📢 Sieradz: Firma z Kalisza wyremontuje Dworek Modrzewiowy Trwają prace projektowe związane z renowacją sieradzkiego Dworku Modrzewiowego. Projektant przedstawił już pierwsze propozycje. Cała dokumentacja, wraz z uzyskaniem decyzji na prowadzenie prac od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę, ma być natomiast gotowa we wrześniu tego roku. 📢 To się stało! Legia, legła w Sieradzu. Szaleństwo na stadionie. Warta - Legia II 1:0 FOTO To prawda! Legia Warszawa legła w Sieradzu, nic to, że rezerwowa, Legia, to zawsze Legia, a pokonać zespół ze stolicy to wielka sprawa. W środę dokonała tego Warta Sieradz w meczu o trzecioligowe punkty bijąc przeciwnika 1:0 (1:0). Złotego gola strzelił w 12 minucie Jakub Piela, wykorzystując błąd defensywy gości, a potem w sytuacji sam na sam strzelił do siatki.

📢 Dzień Otwarty Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Skorzystali także mieszkańcy powiatu sieradzkiego ZDJĘCIA Na Dzień Otwarty zaprosił Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, który obsługuje także kilka gmin powiatu sieradzkiego. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Główną była oczywiście możliwość zwiedzenia gospodarczego kompleksu. 📢 Rodzinne świętowanie - kilkaset osób na festynie MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, któremu szefuje Grzegorz Delida, aktywnie włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny i zorganizował w środowe popołudnie na terenie ośrodka, którego hasłem przewodnim było "Rodzinne świętowanie". Gośćmi honorowymi byli natomiast prezydent Sieradza Paweł Osiewała oraz wicestarosta sieradzki Konrad Wilczyński. 📢 Czas nabożeństw majowych. Z tradycją związana jest także figurka Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia przy starym szpitalu w Sieradzu FOTO Nadszedł czas nabożeństw majowych. Jedno z wyjątkowych miejsc związanych z tą tradycją to figurka Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia znajdująca się na terenie tzw. starego szpitala w Sieradzu. Zobacz jak się prezentuje o tej porze roku. Czekamy na zdjęcia Czytelników udekorowanych przydrożnych figurek, krzyży czy kapliczek w swoich miejscowościach.

📢 Oto najpopularniejsi ginekolodzy w Zduńskiej Woli, Sieradzu, Wieluniu i Łasku. Zobacz kogo polecają pacjentki Najpopularniejszy ginekolog w Zduńskiej Woli, Sieradzu, Wieluniu i Łasku. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

📢 W gminie Błaszki wyremontują drogi za prawie 2 miliony złotych ZDJĘCIA W błaszkowskim magistracie podpisano umowę umowę na remont dróg gminnych Emilianów-Łubna Jakusy, Równa-Brudzew oraz Wilczkowice-Bukowina”. Wartość inwestycji, to prawie dwa miliony złotych, ale dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to aż 70 procent.

📢 Cmentarz Komunalny w Sieradzu ma być powiększony. Chcą tego radni ZDJĘCIA W Urzędzie Gminy Sieradz odbyła się dziś druga w kadencji 2024 - 2029 sesja Rady Gminy Sieradz, podczas której radni podjęli szereg ważnych uchwał, w tym dotyczącej cmentarza komunalnego.

