Przegląd tygodnia z 26.05.2024 w Sieradzu. Najważniejsze wydarzenia od 19.05 do 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Chorągiew sieradzka pod Grunwaldem (1410) to była moc! Na Wzgórzu Zamkowym można w sobotę wrócić do czasów chwały sieradzkiego rycerstwa. Trwa bowiem impreza pod nazwą Sieradzkie Wrota czasu, której jedną z najważniejszych atrakcji są walki rycerskie.

Wielki sukces Justyny Komza i Karoline Lewickiej podczas rozegranych w Grecji mistrzostw Europy w sumo do lat 21. Zawodniczki sekcji sportów walki przy Szkole Podstawowej we Włyniu (gmina Warta) stanęły na podium.

W roku 1976 czerwiec był w Sieradzu niezwykle upalny. Na początku miesiąca, bo już 3 czerwca, do Amfiteatru w Parku Staromiejskim zawitały prawdziwe tłumy mieszkańców regionu. Powód był nie byle jaki, bo na scenie pojawili sie znani i uwielbiani artyści Krystyna Giżowska i nieżyjący już (zmarł w 2012 roku) Bogusław Mec.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jarmark Urszulański to jedno z tych wydarzeń, które na trwałe wpisało się w kalendarz kulturalno-rozrywkowy Sieradza. W tym roku zaplanowano go na 8 czerwca (sobota). Tradycyjnie już miejscem wydarzenia będzie plac Teatralny przed podominikańskim klasztorem sióstr urszulanek.

Na kolejnej sesji obradowali młodzi radni z Sieradza. Jednym z punktów obrad było ślubowanie.

W Warcie świętowano już Dzień Matki. Z okazji tego wyjątkowego dnia w sali tamtejszego Centrum Kultury zorganizowano występ uczniów z sekcji artystycznych.

Prezentujemy zdjęcia, niektóre z nich po raz pierwszy są publikowane, z początku lat osiemdziesiątych, kiedy to w Sieradzu budowano wiadukt kolejowy na ulicy Wojska Polskiego. Zdjęcia pochodzą z archiwum Marka Kasperskiego, któremu pięknie dziękujemy za ich udostępnienie.

W sobotę (25 maja) Warta Sieradz zmierzy się na stadionie MOSiR z Bronią Radom (17). To mecz 32. kolejki grupy pierwszej III ligi. Dla gospodarzy, walczących o uniknięcie spadku to Betcris IV ligi, to arcyważne spotkanie.