Przegląd prasy z tygodnia 30.07.2023. Co działo się w Sieradzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W środę doszło do katastrofy budowlanej w miejscowości Wrząca w powiecie sieradzkim. Pod ciężarem magazynowanego zboża załamał się stron na budynku inwentarskim i przygniótł ponad 100 świń. Udało się uratować zaledwie 11 sztuk zwierząt. Na razie nie są na terenie katastrofy prowadzone żadne prace, ale to ma się zmienić.

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu skieruje wniosek do sądu o przedłużenie tymczasowego aresztowania 19-letniego Daniela na kolejne sześć miesięcy. Mieszkaniec gminy Warta zamordował nożem, na terenie Domu Dziecka w Tomisławicach (gmina Warta, powiat sieradzki) przed północą 9 maja o trzy lata młodszą Oliwię. Przyznał się zresztą do tego czynu.

Earth Festival Uniejów 2023. Wielka impreza z ekologicznym przesłaniem już blisko. Jakie gwiazdy wystąpią? Kiedy odbędzie się festiwal?

Motocykliści ze Stowarzyszenia "Sieradzanie" podsumowali 8. Sieradzki Piknik Motocyklowy. Udało się zebrać 14 tysięcy złotych. Pieniądze dotarły już do potrzebujących.

To będzie wyjątkowa sobota we dworze w Kalinowej. Wystąpią wyjątkowi artyści, czyli Sokolniccy Duett Jest to wyjątkowa para, wokaliści nowej generacji. Agnieszka Sokolnicka (sopran) i Voytek Soko-Sokolnicki (tenor) w swych koncertach łączą swobodnie rożne gatunki muzyki od opery poprzez słynne tematy muzyki filmowej, rozrywkowej, musical, operetkę aż do muzyki sakralnej. Ich niepowtarzalne, zgrane głosy zachwycają siłą ekspresji i kunsztem wokalnym.