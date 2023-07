Katastrofa budowlana we Wrzącej. Trwa wywózka padłych zwierząt ZDJĘCIA

W sobotę specjalistyczna firma specjalistyczna firma rozpoczęła wywózkę z budynku inwentarskiego padłych zwierząt, a następnie ich zutylizowania.

Do podjęcia sobotnich prac konieczna była decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu.

- Na jego podstawie właściciel budynku powinien w trybie natychmiastowym podjąć działania mające na celu usunięcie padłych zwierząt - mówi Janusz Antczak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sieradzu. - Powinna to jednakże zrobić właśnie specjalistyczna firma. Decyzja obliguje go także do tego, żeby uprawniona osoba, w tym wypadku inżynier budownictwa, zadecydowała czy budynek nadaje się do odbudowy, rozbiórki, bądź bezpiecznego użytkowania.