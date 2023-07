Tysiące fanów na koncercie Dawida Kwiatkowskiego w Łodzi. Wcześniej był w Sieradzu FOTO

**awid Kwiatkowski w tym roku świętuje 10 lat scenicznych występów. Karierę muzyczną zaczynał w zespole Two of Us. W 2013 roku wydał natomiast debiutancki album "9893". To był strzał w dziesiątkę, bo wydawnictwo zostało zauważone i docenione przez liczne grono fanów, a zwłaszcza fanek. Potem były kolejne płyty oraz występy na dużych scenach i zwycięstwa w różnych konkursach. Dawid Kwiatkowski śpiewał w duetach między innymi z Cleo i Marylą Rodowicz.