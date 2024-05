Przegląd tygodnia z 5.05.2024 w Sieradzu. Najważniejsze wydarzenia od 28.04 do 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Sieradz, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sieradzkim Biurze Wystaw Artystycznych, którego dyrektorem jest Tomasz Oszczęda, czynna jest wystawa rysunków Aleksego Nowaka pt. Jesteśmy W ...!

Po raz kolejny sięgamy do archiwum nieocenionego Marka Kasperskiego. Tym razem jest to rok 1981 i zdjęcia, publikowane po raz pierwszy, z rajdu pieszego z Sieradza do Męckiej Woli. Fotografie są autorstwa Jerzego Krawczyńskiego. Dziękujemy za ich udostępnienie.

Słowian Dworszowice otwiera tabelę grupy ósmej Klasy A. Klub nie dostał jednak nawet złotówki dotacji z Urzędu Gminy Sulmierzyce.