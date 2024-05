Babski Kiermasz - Wyprzedaż Garażowa odbędzie się po raz drugi w Sieradzu. Zapraszają społecznicy z Cudosfery. Jakie szczegóły? ZDJĘCIA

Tak jak poprzednim razem zapraszamy wszystkich, kobiety i mężczyzn na kiermasz ubrań i dodatków oraz tym razem również WYPRZEDAŻ GARAŻOWĄ! Tak, teraz oprócz ubrań i dodatków możecie sprzedać lub wymienić jeszcze więcej! Organizujemy wyprzedaż z samochodu, gdzie możecie wystawić swoje skarby XXL. Więc jeśli macie coś, czego już nie nosicie, nie lubicie, jest za małe lub za duże, nie używacie, nie macie miejsca po prostu się wymieńcie albo sprzedajcie. A jeśli nie macie nic na sprzedaż ani wymianę to też zapraszamy, może upolujecie coś fajnego.

Zapraszamy Was bardzo serdecznie w sobotę 11 maja z ubraniami do sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu, z większymi rzeczami na parking Starostwa Powiatowego w wyznaczone taśmami miejsca w godzinach 13-17. Chętnych, którzy chcą wystawić się ze swoimi rzeczami prosimy o zapisanie się i wpłacenie opłaty wpisowej - 20zł. Dla nas to info ile przygotować stanowisk i gwarancja, że będziecie. Dochód tym razem przekażemy Centrum Opieki Perinatalnej im. bł. Rodziny Ulmów w Sieradzu oraz pokryjemy koszty, które musimy ponieść w związku z organizacją wydarzenia. Przygotujemy również stanowisko „bierz za free”, gdybyście mieli coś, co się nie sprzeda, a może komuś posłuży. Wszystko co zostanie, bierzemy na siebie, odwieziemy w odpowiednie miejsce, by nie zanieczyszczać środowiska.