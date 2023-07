Katastrofa budowlana we Wrzącej. Jest opinia inspektoratu budowlanego ZDJĘCIA

Jak informuje st. kpt. Marcin Zwierzak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, budynek jest obecnie zamknięty i ogrodzony taśmą. Nikt nie ma do niego dostępu. Aby podjąć jakiekolwiek działania, polegające między innymi na usunięciu martwych zwierząt, musi być decyzja wystawiona przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu. Ta ma się pojawić dziś.

- Jako, że jest to katastrofa budowlana powołana została specjalna komisja, na czele której stoję ja, a w jej składzie jest jeszcze dwóch pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu oraz właściciel posesji - mówi Janusz Antczak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sieradzu. - Prace były już prowadzone wczoraj, a dziś ma zostać wydane postanowienie ustalające przyczyny i okoliczności katastrofy oraz zakres czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Na jego podstawie właściciel budynku powinien w trybie natychmiastowym podjąć działania mające na celu usunięcie padłych zwierząt. Powinna to jednakże zrobić specjalistyczna firma. Decyzja obliguje go także do tego, żeby uprawniona osoba, w tym wypadku inżynier budownictwa, zadecydowała czy budynek nadaje się do odbudowy, rozbiórki, bądź bezpiecznego użytkowania.