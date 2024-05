Leśny Zakątek powstał w Chojnem w gminie Sieradz. Na inaugurację odbyła się impreza dla lokalnej społeczności ZDJĘCIA

W ramach tego projektu – jak przybliża Urząd Gminy Sieradz - zrewitalizowano działki i utworzono ogród z miejscem do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. - Ogród pełni też funkcję edukacyjną, ponieważ dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym poprzez obserwację otaczającej przyrody oraz tablic edukacyjnych mogą poznawać przyrodę i otaczający nas świat. Budowa ogrodu to kontynuacja działań prospołecznych i proekologicznych gminy, jakie prowadzono do tej pory m.in. przy Szkole Podstawowej w Chojnem.