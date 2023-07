Motocykliści z "Sieradzan" zebrali 14 tysięcy i przekazali pieniądze potrzebującym ZDJĘCIA

Jak informuje Jacek "Blacha" Mikołajczyk, sternik "Sieradzan" do Mikołaja Janiaka trafiło 10 tysięcy złotych na dalsze leczenie, do Domu Światełko w Godyniach 2 tysiące złotych dopłaty do wycieczki, a do Jana Pietrzaka 2 tysiące na kontynuowanie leczenia.

- Oprócz tego podarowaliśmy jeszcze soki i napoje dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Niepełnosprawnych w Sieradzu na ulicy Dominikańskiej - mówi Jacek Mikołajczyk. - Dziękujemy Wszystkim za Wasze Wielkie serce ,które jest otwarte na ludzkie kłopoty i potrzeby. Co roku jest coraz więcej darczyńców i to jest piękne.