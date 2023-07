Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Sieradzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią Świadkowie Jehowy wypełnili Atlas Arenę w Łodzi podczas trzydniowego kongresu pod hasłem „,Okazujcie cierpliwość’!”. Do Łodzi przyjechało ponad 6000 uczestników!

Old Derby, czyli mecz nad mecze byłych piłkarzy Pogoni Zduńska Wola i Warty Sieradz, związanych z tymi miastami oraz naszym regionem, przyciągnęły na sieradzki stadion MOSiR około 1000 ludzi! I to mimo wakacji oraz upału! Zorganizowanie meczu było strzałem w dziesiątkę!

Niegdyś bardzo popularne. Niemal w każdej szkolnej klasie można było znaleźć dziewczynkę o tym imieniu. Obecnie, jak wynika z zestawień prowadzonych na podstawie nadawanych numerów pesel, imię to znajduje niewielu zwolenników wśród rodziców. Jakie jeszcze imiona żeńskie straciły na popularności? Sprawdźcie w galerii.

W sieradzkim Urzędzie Miasta podpisano w piątek porozumienie w sprawie budowy węzła przesiadkowego CPK. Podpisy pod dokumentem złożyli Marcin Horała, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik Rządu ds. CPK oraz Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. Na uroczystości obecny był marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, pierwszy wojewoda łódzki Marcin Buchali oraz posłowie na Sejm RP Piotr Polak i Marek Matuszewski.

