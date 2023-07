Takiego meczu w Sieradzu jeszcze nie było. Piłkarskie derby jak przed laty ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

To będzie mecz nad mecze! 15 lipca (sobota) na sieradzkim stadionie MOSiR miejscowa Warta zmierzy się z Pogonią Zduńska Wola. Będą to jednak derby szczególne, bo na boisko wyjdą piłkarze, mający co najmniej 35 lat, związani z Sieradzem i Zduńską Wola oraz naszym regionem, grający w przeszłości w Pogoni i Warcie. Początek meczu o godzinie 17.