Umowa podpisana! Węzeł przesiadkowy CPK będzie w Sieradzu ZDJĘCIA

Inwestycja, dzięki współpracy z lokalnym samorządem, pozwoli na zagospodarowanie okolic stacji kolejowej w Sieradzu. Po wybudowaniu linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa - Łódź - Sieradz - Wrocław/Poznań miasto stanie się regionalnym centrum przesiadkowym. Sieradz znajduje się u zbiegu linii dużych prędkości, które zostaną poprowadzone ze stolicy i CPK do Warszawy i Poznania z istniejącą już linią kolejową nr 14. Warto dodać, że włączenie stacji Sieradz do układu połączeń CPK znacznie skróci czas przejazdu pociągów, do Warszawy będzie można dojechać w nieco ponad godzinę.

- CPK ma służyć głównie rozwojowi gospodarczemu polskich wsi, miast, miasteczek, powiatów - mówił Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw CPK. - Jest grupa szczególnych beneficjentów tego programu, choć zyska cała Polska, w tym duże metropolie, ale szczególnie te miejscowości, gdzie sytuacja komunikacyjna poprawi się w setkach, tysiącach procent. Będzie to prawdziwy przełom. Nastąpi on w średnich ośrodkach, miastach takich jak Grudziądz, Włocławek, Ostrołęka, Jastrzębie Zdrój, czy właśnie Sieradz. Tu dzięki inwestycji CPK nie tylko pojawi się cały szereg nowych połączeń komunikacyjnych, ale powstanie tu węzeł komunikacyjny pozwalający na połączenie różnych środków transportu. Powstanie nowy fragment przestrzeni miejskiej. Do tego kilkadziesiąt nowych kilometrów dróg i bezkolizyjne przejazdy, popularnych szlabanów. Tu pojawią się tunele, wiadukty. Będzie pełna integralność CPK już z istniejącym układem komunikacyjnym. Było to możliwe dzięki otwartemu podejściu do współpracy władz miasta.