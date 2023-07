Rewolucja kadrowa w Warcie Sieradz trwa! Odchodzi Wiktor Płaneta!

" Przyjechałem tutaj 7 lat temu i myślałem ze to będzie kolejny przystanek w mojej karierze, natomiast okazało się zupełnie inaczej. Dla mnie to więcej niż klub… Otrzymałem tu wsparcie, pomoc, zaufanie, poznałem wspaniałe i życzliwe osoby a przede wszystkim w końcu odnalazłem swoje miejsce, tu jest mój dom.

Niestety coś się kończy i z dniem dzisiejszym nie będę już reprezentował barw biało-zielonych.

Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować osobom, dzięki którym to właśnie tutaj odnalazłem swoje miejsce na ziemi.

Prezesie Tomku dziękuje! Dzięki Tobie to nie był tylko klub piłkarski a miejsce wyjątkowe gdzie zawsze otrzymałem pomoc i zrozumienie.

Przyjaciele Łukasz Chojecki Cezary Kępczyński Jakub Piela to był zaszczyt ze dzieliłem z Wami szatnie. Dziękuje Marcin Tomasz Kobierski Łukasz Mitek to Wy wprowadziliście mnie do zespołu i razem świętowaliśmy nasz wymarzony awans do 3 ligi a później przeżyliśmy wspaniała przygodę w pucharze Polski.

Dziękuję wszystkim zawodnikom z którymi miałem okazje grać w tym klubie, przeżywaliśmy dobre i złe chwile ale trzymaliśmy się razem !

Dziękuje Wam kibice bo byliście z klubem, ze mną na dobre i złe. W gorszych momentach zawsze widziałem uśmiech na Waszych twarzach i wiarę w lepsze jutro.

Dziękuje wszystkim trenerom z którymi pracowałem, każdy z Was przyczynił się do tego że jestem teraz lepszym piłkarzem.

Dziękuje fizjoterapeutom a szczególnie Tobie Błażej Bomba za to, że zawsze starałeś się o mój jak najszybszy powrót na boisko po kontuzjach.

Dziękuje osobom, których pracy nigdy nie widać a ich pomoc jest nieoceniona. Jest ich tylu a nikogo nie chce pominąć.

Warta na zawsze zostanie w moim sercu i wierze, że kiedyś tu wrócę…