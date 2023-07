Niemal 36 biegaczy pobiegnie dla lekarza z Sieradza, który stracił nogę ZDJĘCIA

Lista uczestników wrześniowego biegu wokół krakowskich Błoń jest już zamknięta, ale wciąż można zapisać się do wirtualnej sztafety w ramach pakietu Eco. Wystarczy zebrać pięcioosobową drużynę i 3 września przebiec 5x4 km, a czas zmierzyć za pomocą aplikacji. Tradycyjnie pomoc trafi do beneficjentów z całej Polski.

Wśród nich jest między innymi 69-letni Marek z Sieradza po amputacji nogi, którą stracił po przejściu sepsy. Lekarz, ginekolog-położnik, wieloletni szef oddziału, który do ostatnich chwil przed chorobą prowadził praktykę lekarską i operował. Dziś marzy, by być nadal aktywnym zawodowo i społecznie. Dzięki wsparciu Fundacji Poland Business Run w postaci dofinansowania do protezy i turnusu rehabilitacyjnego z nauką chodu jest możliwość powrotu do samodzielności.