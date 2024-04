Trwa budowa bloku komunalnego przy ulicy Sikorskiego. Będzie 48 lokali ZDJĘCIA

Prace prowadzone są jednocześnie na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. W częściach wspólnych zamontowane są już windy, a w mieszkaniach trwa układanie płytek i paneli. W każdym z mieszkań znajdować się będzie łazienka z WC. W kuchni lub aneksie kuchennym na wyposażeniu znajdować się będzie zlewozmywak z baterią.

Wartość inwestycji to 16,8 mln zł, z czego 13,5 mln zł to dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków z Funduszu Dopłat.

Powierzchnia mieszkań wynosić będzie od ok. 47 m kw. do ok. 70 m kw. Na poziomie parteru przewidziano osiem lokali mieszkalnych, w tym dwa przystosowane dla osób niepełnosprawnych, komórki lokatorskie przynależne dla każdego z mieszkań, dostępne bezpośrednio z korytarza, pomieszczenia techniczne, węzeł cieplny, rozdzielnię elektryczną. Na kolejnych kondygnacjach (I-IV) znajdować się będzie po 10 lokali mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi.