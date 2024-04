Trwają modernizacje dróg miejskich w Sieradzu ZDJĘCIA

Nowa nawierzchnia widoczna jest już na ul. Krętej, Błotnej, Podmiejskiej (odcinek od ul. POW do ul. Reymonta) i ul. Wiejskiej (od ul. Błotnej do ul. Krętej). Wartość inwestycji to 3,84 mln zł, z czego 770 tys. pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace obejmowały m.in. rozebranie istniejącej nawierzchni, frezowanie nawierzchni bitumicznej, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy, oczyszczenie przydrożnych rowów, regulację pionową studzienek i wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Nowej nawierzchni doczekać mają się jeszcze w tym roku inne ulice. W przypadku ulicy Ludowej, nowa bitumiczna nawierzchnia pojawi się na odcinku od ul. Szlacheckiej do wiaduktu w ciągu południowo-zachodniej obwodnicy Sieradza. Tym samym zmodernizowanych zostanie ponad 725 m drogi.

W przypadku ul. Miejskiej, nowa nawierzchnia bitumiczna pojawi się na odcinku o długości ponad 512 m, od skrzyżowania z ul. Ludową do skrzyżowania z ul. Wiejską. Jeżeli chodzi o tę ostatnią ulicę, to prace obejmą fragment od skrzyżowana z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Błotną, co daje ponad 740 m nowej nawierzchni bitumicznej.

Nowej nawierzchni doczekają się również ulice: Radziminowska i Równa.

Wykonawcą prac jest firma z Łasku, która za wykonanie inwestycji zaoferowała ponad 4,9 mln zł.

Źródło: UM Sieradz