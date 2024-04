Budowa Sieradzkiego Centrum Kultury na finiszu. To będzie wizytówka miasta ZDJĘCIA

Budynek został już ocieplony i pomalowany. Ważne jest jednak to, że widoczna na tym etapie elewacja nie jest jeszcze skończona. Jej ostateczny wygląd będzie inny i nawiązywać będzie zdobieniami do historii Sieradza.

Obiekt o nieregularnym kształcie na planie litery "L" na poziomie 1 piętra łączy się z istniejącym budynkiem Centrum. Łączna kwota inwestycji to 18 439 599 zł. Warto przypomnieć, że Miasto Sieradz na wspomnianą inwestycję pozyskało 13,5 mln zł z programu Polskiego Ładu i 600 tys. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Główne wejście do nowego budynku SCK zlokalizowane będzie od strony placu. Do budynku będzie można wejść również przez dwa wejścia od strony ul. Warszawskiej. Na parterze w przestrzeni foyer znajdować się będą dwie klatki schodowe prowadzące na piętro, bufet, kasa, sanitariaty i przeszklony dach doświetlający całą wewnętrzną przestrzeń. W części zachodniej budynku znajdować się będą m.in. sale muzyczne oraz prób. Na piętrze umiejscowione zostaną pracownie plastyczne, rzeźby, malarstwa oraz ceramiki. Od strony ul. Warszawskiej powstanie trzykondygnacyjna część budynku, w której znajdzie się przede wszystkim sala kinowa a także sala plastyczna wraz z pomieszczeniem technicznym oraz pomieszczenia magazynowo-gospodarczo-socjalne.

Za wykonanie rozbudowy SCK polegającej na wykonaniu budynku połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem Teatru Miejskiego wraz z jego infrastrukturą oraz rozbiórką istniejących budynków odpowiada sieradzka firma Defero Sp. z o.o. Jej prezesem jest Tomasz Rychłowski. Kierownikiem projektu jest Damian Miśkiewicz.