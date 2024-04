Przysięga 130 żołnierzy w 15. Sieradzkiej Brygadzie. Na uroczystości tłumy ludzi ZDJĘCIA

Podczas uroczystości dowódca brygady płk Wojciech Daniłowski, mówił między innymi:

- Żołnierze, to wasz wielki dzień. Po 28 intensywnego szkolenia składacie przysięgę. Spośród wielu uroczystości w życiu żołnierza, przysięga jest wyjątkowym wydarzeniem. Poprzez wielowiekową tradycję urosła do miana symbolu narodowego o patriotycznej wymowie. Złożenie jej czyni pełnoprawnego obrońcę naszej Ojczyzny. W dzisiejszych tak trudnych czasach ma to szczególny wymiar i szczególne znaczenie. Jest chwila wyjątkowa dla wszystkich, którzy słowami roty podejmują wielkie moralne zobowiązanie służby dla Rzeczypospolitej Polskiej, obrony jej niepodległości i honoru żołnierza polskiego.Ważnym fundamentem jest silna armia, dobrze zorganizowana, wyszkolona i wyposażona. Wy stajecie się dziś jej częścią. Noście z dumą mundur z biało-czerwoną flagą.