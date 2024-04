Prezydent Sieradza: Budowa bloku wielorodzinnego nie jest zagrożona ZDJĘCIA

- Co najmniej kilka postępowań przetargowych musieliśmy choćby w tym roku odwołać z przeróżnych powodów - mówi Paweł Osiewała, prezydent Sieradza. - Unieważnienia przetargów są na porządku dziennym w samorządzie. Chciałbym powiedzieć, że nasi sąsiedzi zza miedzy ubiegają się o dofinansowanie pięciu milionów, a my już otrzymaliśmy 16. Nie ma więc pytania, czy inwestycja ruszy, ale jedynie kiedy to nastąpi. Liczę, że jeszcze w tym roku budowa się rozpocznie. Dodam, że w planach jest jeszcze drugi blok SIM, także przy Sikorskiego.