Siostra Barbara Goretti. Pierścionek z niebieskim oczkiem oddany ubekowi ZDJĘCIA

Kilka lat wcześniej pisałem o siostrze. Był to artykuł "Pierścionek z niebieskim oczkiem oddany ubekowi". Przypominam go dziś zachęcając do przeczytania.

Siostra Barbara Goretti z sieradzkiego klasztoru urszulanek, tak naprawdę szarego habitu nie miała nosić, a brązowy z czarnym welonem - karmelitański. Kto wie, czy o zmianie zgromadzenia nie zadecydował... bigos i ciasteczka, które zjadła w Warszawie w roku 1956.

– Pochodzę z Sosnowca – zaczyna z uśmiechem swoją opowieść. – Moja mama, z domu Rimpler, miała na imię Marta. Tata, Roman, był urzędnikiem w fabryce, ale z zamiłowania był harcerzem. Razem ze swoim bratem Zygmuntem. Proszę sobie wyobrazić, że miał w swojej drużynie słynnego śpiewaka Jana Kiepurę. Pamiętam, że w domu były napisane przez niego prośby o zwolnienie ze zbiórek, albo usprawiedliwienia z nieobecności. Jak wybuchła wojna, tata dalej działał, ale już w Szarych Szeregach. Na terenie Sosnowca były wtedy dwa męskie hufce. Jeden pod jego opieką. Potem został komendantem Chorągwi Zagłębia Dąbrowskiego. Po zakończeniu wojny tata został aresztowany. Siedział w areszcie zrobionym z dawnego biurowca, którego zabite deskami okna wychodziły na ulicę. To był dla nas ciężki, mroczny czas. Mama dwa razy w tygodniu nosiła tatusiowi paczki, co jakiś czas odbierała bieliznę do prania, a potem oddawała czystą. Bardzo kochałam tatę. Bywało, że przytulałam się do przepoconej koszuli, aby tylko poczuć jego zapach. Sama też trafiłam do więzienia. Mama dowiedziała się, że tato popadł w depresję. Zabrała mnie któregoś dnia do więzienia. Wartownik, już nie pamiętam w polskim, czy rosyjskim mundurze, nawet słyszeć nie chciał, żebym weszła do środka. I wtedy mama zdjęła z palca zaręczynowy pierścionek, taki z niebieskim oczkiem. Strażnik szybko schował go w dłoni, wziął mnie za rękę i poprowadził do więzienia. Kiedy weszłam do celi, podszedł do mnie zarośnięty mężczyzna z czyrakami na twarzy. To był mój ojciec. Nie poznałam go. Podniósł mnie do góry i wykrzyczał: "koledzy, koledzy, to moje dziecko, moje!". Wychodząc na zewnątrz, czułam się jak bohaterka. Po jakimś czasie tatę wypuścili. Przyszedł do domu w asyście dwóch wojskowych, którzy trzymali dla nas bilety kolejowe z adresem stacji końcowej Breslau, czyli Wrocław. Powrotu nie było. Bodajże trzy godziny mieliśmy na spakowanie dobytku. Coś tam upchnęliśmy do walizek, toreb i przy płaczu mamy, która myślała, że wiozą nas do Niemiec, znaleźliśmy się w pociągu. W Zabrzu niespodzianka. Miejscowi harcerze dowiedzieli się, że Korek jedzie. Wyszli tłumnie na stację i na rękach wynieśli tatę z pociągu - jak bohatera! Cóż było robić, wysiedliśmy w Zabrzu i zamieszkaliśmy w luksusowej willi. Tata dostał pracę, został jakimś wicedyrektorem, nawet nie wiem, w jakiej firmie. Miał do dyspozycji samochód. Co jakiś czas przychodzili za to do nas, jak to mawiała mama, panowie w ceratowych płaszczach z psem. Bałyśmy się ich strasznie. Kiedy przychodzili, klękałyśmy z siostrą Haliną przed ołtarzykiem i modliłyśmy się. W Zabrzu byliśmy chyba rok. Tam ukończyłam pierwszą klasę Szkoły Podstawowej, w końcu wyruszyliśmy do Wrocławia.