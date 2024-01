Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 9 w Sieradzu 2024. Czasy Władysława Łokietka przypomniane w atrakcyjny sposób ZDJĘCIA

Stanisław Muszyński, prezes Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej przytakuje, że opowiadanie o historii sprzed wieków najmłodszym to wielka satysfakcja, ale i wyzwanie. - Trzeba dotrzeć do młodego pokolenia i dostosować do takiego odbiorcy przedstawiany materiał, by wzbudzić ich ciekawość. Sami pamiętamy, że kiedyś byliśmy dziećmi, które ktoś historią zainteresował, rodzice czy nauczyciele. To więc bardzo ważne zadanie. Świetnie, że przy wyborze patrona tej placówki wykazano się nie tylko znajomością historii Polski, ale też naszego regionu, czyli Ziemi Sieradzkiej i Księstwa Sieradzkiego, której to książę został królem Polski łącząc z powrotem rozbite królestwo. Było to wielkie osiągnięcie, o którym my z przyjemnością zawsze przypominamy.